Журналистов Башкирии приглашают к участию в «почтовом» конкурсе
В республике объявлен конкурс для журналистов, приуроченный к 285-летию учреждения регулярной почтовой связи на территории современной Башкирии.
Организаторами конкурса выступили УФПС Башкирии и профсоюз работников связи России.
«Задача конкурса — показать, что из себя представляет современная почтовая связь, какие изменения в ней происходят и какие люди за всем этим стоят», — заявил пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий.Участвовать в этом республиканском конкурсе могут журналисты, а также творческий коллектив печатных СМИ и интернет-изданий.
Заявки принимаются с 1 по 30 сентября.
Победителей ждут ценные призы.
«Важной вехой в истории развития почты на территории современной Башкирии стал 1735 год. 285 лет назад был издан Сенатский указ «Об учреждении в Уфимской провинции таможен и почтовых станов». Его уникальность заключалась в том, что если до этого времени почтовые служащие занимались доставкой только государственных бумаг, то теперь почта становилась доступной всем обычным жителям. Таким образом, 1735 год считается точкой отсчета и началом регулярного почтового обслуживания населения на территории нашего края», — пояснил Борис Слуцкий.Полные условия конкурса можно найти здесь.
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Журналистов Башкирии приглашают к участию в «почтовом» конкурсе
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