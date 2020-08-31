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Журналистов Башкирии приглашают к участию в «почтовом» конкурсе

ОБЩЕСТВО

В республике объявлен конкурс для журналистов, приуроченный к 285-летию учреждения регулярной почтовой связи на территории современной Башкирии.

Организаторами конкурса выступили УФПС Башкирии и профсоюз работников связи России.

«Задача конкурса — показать, что из себя представляет современная почтовая связь, какие изменения в ней происходят и какие люди за всем этим стоят», — заявил пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий.
Участвовать в этом республиканском конкурсе могут журналисты, а также творческий коллектив печатных СМИ и интернет-изданий.

Заявки принимаются с 1 по 30 сентября.

Победителей ждут ценные призы.

«Важной вехой в истории развития почты на территории современной Башкирии стал 1735 год. 285 лет назад был издан Сенатский указ «Об учреждении в Уфимской провинции таможен и почтовых станов». Его уникальность заключалась в том, что если до этого времени почтовые служащие занимались доставкой только государственных бумаг, то теперь почта становилась доступной всем обычным жителям. Таким образом, 1735 год считается точкой отсчета и началом регулярного почтового обслуживания населения на территории нашего края», — пояснил Борис Слуцкий.
Полные условия конкурса можно найти здесь.

Галина Бахшиева
Теги: конкурс, СМИ, Почта России
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