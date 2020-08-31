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В Росгидрометцентре не подтвердили прогноз о предстоящей суровой зиме

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Росгидрометцентре не подтвердили прогноз о предстоящей суровой зиме Фото: автор

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в настоящее время все категоричные прогнозы о предстоящей холодной зиме не имеют под собой никаких научных оснований. Предварительный прогноз на предстоящий осенне-зимний период будет готов только к 20 сентября. Сейчас же говорить о том, какая будет зима в России, преждевременно и не научно.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова сообщила, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой. Морозы придут уже в начале ноября. По ее мнению, «где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето». Кроме того, климатолог отмечает, что и осень окажется холодной. Тепло продержится недолго — только в начале сентября будет выше нормы.

«Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог, — отметил Роман Вильфанд. — Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия». Он подчеркнул, что прогнозы могут быть, но они должны основываться не на приметах и предположениях, а на основании научно доказанной методики.

По словам Романа Вильфанда, никакой взаимосвязи между погодой в разных сезонах не существует. Может быть жарким лето и мягкой зима. Также может случиться и прохладное дождливое лето и суровая зима.

Теги: погода, Росгидромет
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