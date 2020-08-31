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31.08.20: всего с COVID-19 - 7795, за сутки - 32 новых заражения, выписано - 6896, общее количество умерших - 29
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В Башкирии за сутки выявлены 32 больных коронавирусом и 69 - пневмонией

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии за сутки выявлены 32 больных коронавирусом и 69 - пневмонией Фото: Валерий Шахов

За последние сутки в Башкирии выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7795 подтвержденных случаев COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах находятся 68 больных новой коронавирусной инфекцией, девять из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 802 человека.

«Выписан за сутки с выздоровлением один пациент, всего с начала пандемии выписаны из больниц 6896 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 29 человек».
Между тем число больных с внебольничной пневмонией за сутки составило в Башкирии 69 человек. И, наоборот, выписаны из больниц 78 пациентов.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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