Фото: Валерий Шахов В Башкирии за сутки выявлены 32 больных коронавирусом и 69 - пневмонией Фото: Валерий Шахов

За последние сутки в Башкирии выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7795 подтвержденных случаев COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах находятся 68 больных новой коронавирусной инфекцией, девять из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 802 человека.

«Выписан за сутки с выздоровлением один пациент, всего с начала пандемии выписаны из больниц 6896 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 29 человек».

Между тем число больных с внебольничной пневмонией за сутки составило в Башкирии 69 человек. И, наоборот, выписаны из больниц 78 пациентов.