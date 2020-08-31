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В Уфе обсудят методы противодействия терроризму

ОБЩЕСТВО

В Уфе в День солидарности в борьбе с терроризмом состоится круглый стол «Экстремизм и терроризм в современном обществе: формы проявления и методы противодействия». Мероприятие пройдет 3 сентября в 11.00 в музее Боевой Славы Министерства культуры РБ (ул. Комарова,7). Предусмотрена возможность дистанционного участия с подключением посредством телекоммуникационной сети интернет.

В работе круглого стола примут участие представители научно-экспертного сообщества, общественных организаций, сотрудники государственных и правоохранительных органов.

В центре дискуссий – теоретические и правовые аспекты определения понятий «экстремизм» и «терроризм», новые формы экстремизма и терроризма и проблемы их выявления, противодействие идеологии терроризма и экстремизма в сети интернет, профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде, угрозы религиозного экстремизма и терроризма в современном мире и в России. Планируется обсудить региональный опыт противодействия экстремизму и терроризму, в том числе и опыт противодействия идеологии терроризма и экстремизма в странах Центральной Азии.

После круглого стола состоится акция «Бессмертные журавлики» как символ памяти о погибших в Беслане.

Организаторы мероприятия: Межведомственный совет общественной безопасности РБ, Министерство культуры РБ, Центр гуманитарных исследований Министерства культуры РБ, Республиканский музей боевой славы Министерства культуры РБ.

По вопросам участия обращаться по телефону: 8 905 353 05 87, либо электронной почте: [email protected]

ИА «Башинформ»
Теги: борьба с терроризмом
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