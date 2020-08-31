Журналисты Башкирии могут присоединиться к третьему Инфоруму Союза журналистов России

3 сентября пройдет третий Инфорум Союза журналистов России в онлайн-формате. К интенсиву могут подключиться все желающие из любой точки России. Практикум будет посвящен методам расследовательской журналистики в современных медиа.

Образовательную программу начнет председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сооснователь проекта BAZA Анатолий Сулейманов расскажет о расследованиях в YouTube. Также участников ждет мастер-класс специального корреспондента аналитической программы «Постскриптум» на телеканале «ТВ Центр» Романа Перевезенцева о работе с источниками информации. Медиаюрист Сергей Марков расскажет о юридических рисках публикаций о харассменте. Модератором выступит медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

Спикеры построят свои выступления на региональных кейсах, разберут ошибки и выделят успешные примеры местных СМИ. Практикум будет в прямом эфире, участники смогут задать вопросы экспертам в режиме реального времени. Кроме лекций, будут интерактивные опросы и розыгрыши подарков от партнера Инфорума.

Интенсив будет длиться 4 часа с 10.00 до 14.00.

Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Для тех, кто пройдет регистрацию, но не сможет участвовать в прямом эфире, будет доступна запись трансляции.