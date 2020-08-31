Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии меняют одного из регоператоров по обращению с мусором Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии меняют одного из регоператоров по обращению с мусором.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров дал поручение расторгнуть контракт с компанией «Дюртюлимелиоводстрой» — региональным оператором по зонам №2 и №4+, в зону ответственности которого входят Нефтекамск, Агидель и еще 12 районов на северо-западе Башкирии.

﻿«Уже и ругались, и братались, и что только не делали, но этот регоператор никак не вписывается в нашу систему координат. — К ним много вопросов: они и задирают {цену} — в населенных пунктах, где установлено 30 рублей, они 70 ставили. Категорически не работают с юридическими лицами, потому что им это не выгодно. В общем, ведут, скажем так, деструктивную политику. Я предлагаю с ними прощаться. Нам с ними не пути. Они не слышат, мы уговаривали их целый год. Начинайте процедуру» – обратился Хабиров к вице-премьеру правительства Андрею Назарову.

В сентябре прошлого года «Дюртюлимелиоводстрой» уже получала предупреждения и замечания от властей. От некоторых источников поступала информация, что компания находится под угрозой банкротства.

Нового регоператора по вывозу ТКО выберут в конкурсном порядке.

Также в Башкортостане в качестве региональных операторов работают компании «Эко-Сити», «Спецавтохозяйство» Уфы и «Экология Т»