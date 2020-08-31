В Башкирии запущен региональный проект «Безопасная республика»
В Башкортостане дан старт новому партийному проекту «Единой России» «Безопасная республика». Координатором проекта стал Антон Буфетов, который в течение последних двух лет был куратором проекта «Контроль» «Молодой Гвардии».
«Цель у нашего проекта довольно понятна из названия – сделать Башкортостан одним из самых безопасных регионов России. Для достижения этой цели будем использовать различные формы работы. Планируем проводить мониторинг исполнения законодательства в соответствии с задачами проекта и передача выявленных нарушений в надзорные и правоохранительные органы. Также активисты проекта будут выступать с лекциями и семинарами с целью распространения знаний в области права, выработки навыков правомерного поведения и понимания необходимости соблюдения законов. Среди методов работы и мониторинги, направленные на профилактику административных и уголовных правонарушений», — рассказал Антон Буфетов.Активисты проекта «Безопасная республика» будут оказывать содействие правоохранительным органам, государственным комитетам, администрациям районов и городов в охране общественного порядка, предупреждая и пресекая административные правонарушения. В их компетенции также будет распространение правовых знаний и разъяснения норм поведения в общественных местах. Главное, на что направлен новый партийный проект –обеспечение максимальной безопасности жизни и здоровья граждан республики.
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