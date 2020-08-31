Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии повысится плата за вывоз мусора Фото: ИА «Башинформ»

На оперативном совещании в правительстве республики глава Радий Хабиров рассказал о повышении стоимости вывоза мусора.

﻿«Ранее мы сознательно установили самые низкие тарифы — одни из самых низких в РФ. Мы это делали для того, чтобы начать хоть что-то делать — обустраивать контейнерные площадки, закупить новую технику. Регулярный вывоз мусора тоже организован, хотя периодичность и хромает. Сейчас мы идем на то, чтобы цены подвести к экономически обоснованным. Потому что мусор, который генерируют сами жители, не должен только вывозиться, а должен еще и перерабатываться — на это тоже деньги нужно. Поэтому мы допускаем повышение цен. Эту работу надо провести и людям внимательно объяснять, почему это происходит», — сказал руководитель республики.

Сейчас в республике для отслеживания ситуации с вывозом бытового мусора создана система мониторинга «RM: контейнерные площадки», куда поступают данные о работе региональных операторов по обращению с ТКО. По данным Минцифры, охват фотофиксацией и регистрацией фактов вывоза ТКО в настоящее время достиг 97%.

По словам Радия Хабирова, данный инструмент позволит организовать идеальную схему начисления платы за вывоз мусора региональным оператором.

﻿«Особенно это касается дальних сельских населенных пунктов, где как раз {регоператоры} «хулиганят» и не вывозят {мусор}. Они сейчас могут установить в два раза больше тариф, казалось бы экономически обоснованный, но то тогда они должны его и ежедневно вывозить. Через систему мониторинга мы видим, ежедневно или нет вывозится мусор. Если нет, то плата соответственно должна быть меньше. И это должны четко прослеживать главы муниципалитетов. Если в этом месяце, к примеру, вместо 30 раз мусор вывезли 10 раз, то с какой стати люди должны платить за полный объем. Меньше вывезли — плата должна быть меньше — не 70, а 30 рублей. То есть это идеальная схема — платить за фактические сделанные работы. А у нас есть четкий фиксатор того — вывез или нет. И с этим никто не поспорит».

Напомним, изначально в Башкортостане была установлена единая плата для граждан за новую коммунальную услугу — вывоз мусора — не более 70 рублей с одного человека, проживающего в многоквартирном доме, и не более 35 рублей для индивидуальных домовладельцев и жителей отдаленных населенных пунктов, где раньше мусор не вывозился. Максимальный предел в республике, до которого плата за вывоз ТКО может быть поднята, составляет 96 рублей.