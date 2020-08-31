Фото: Олег Яровиков В Башкирии узаконят право детей на дневной сон Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкирии в сентябре примут закон, которым будет закреплено право детей на дневной сон. На сайте парламента уже прошло общественное обсуждение законопроекта «о тихом часе». Напомним, депутаты предлагают запретить проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах и общежитиях в период с 13 до 15 часов.

«Законопроект разработан по многочисленным обращениям избирателей. Ввести «тихий час» нас просят в основном родители малолетних детей, которые из-за шумных ремонтных работ не могут организовать полноценный дневной сон. Если с соседями обычно еще можно договориться, то убедить сделать перерыв нанятую бригаду затруднительно», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

«Для новостроек делается исключение, – отметил Константин Толкачев. – Новоселам требуется время на обустройство, поэтому «тихого часа» в новых домах не будет полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Запрет не будет распространяться и на особые случаи – такие, как ликвидация аварии или неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности граждан».

Для нарушителей спокойствия в «тихий час» предлагается ввести штрафы: для граждан – от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.