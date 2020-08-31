Фото: Олег Яровиков В школах Башкирии запретят наличный расчет за питание Фото: Олег Яровиков

Карта школьника в Башкортостане пока не работает, как было задумано ранее. Глава региона Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве заявил, что к нему поступает информация, что ею нельзя, например, расплатиться за питание в школьных буфетах.

«Мы договаривались, что карта школьника будет средством оплаты в буфетах. Не работает эта история, как мне доложили, не хотят безналичным образом рассчитываться. Я пойду на то, чтобы запретить в школах наличный расчет. Если по нормальному не понимают операторы наши (предприятия, которые занимаются школьным питанием – прим. ред. ), то мы запретим и будем штрафовать», — сказал глава региона.

Радий Хабиров отметил, что за последние 1,5 года в республике сделан кардинальный шаг вперед в школьном питании и компании, которые им занимаются, получили много преференций от государства. «Ребенок с этой картой должен зайти в школу, расплатиться там за питание, иметь возможность расплатиться за проезд в транспорте. Если он занимается в секции или кружках, то и это тоже должно отражаться в карте школьника. Ребенок не должен заморачиваться. Если нам удалось сдвинуть такую махину, давайте не останавливайтесь», — отметил глава Башкортостана. Проект «Карта школьника», который объединил транспортное приложение «Алга», школьное питание и стал электронным пропуском в образовательное учреждение, был запущен год назад. Польза нововведения была очевидна. Родители получили не только контроль посещаемости, но и начали отслеживать расход денежных средств, самостоятельно пополнять баланс. Всё это можно делать с помощью мобильного приложения.