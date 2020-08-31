Радий Хабиров об аварийности на дорогах Башкирии: «Я чьей-то крови буду просить»

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров очень жестко высказался о смертности на дорогах республики. По итогам доклада председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Алана Марзаева выяснилось, что за 8 месяцев текущего года вследствие ДТП погибло 280 человек.

«Я буду просить чьей-то крови. Это вопрос служебного соответствия, я поставил задачу и она должна быть выполнена», — выразил свое недовольство сложившейся ситуацией руководитель региона.

«280 погибших за 8 месяцев — не очень хорошо получается. Мы с вами договорились, что в этот год не более 400 жертв. Я эти цифры тоже не с потолка взял, мы же анализируем ситуацию. Бывает, что люди сами летают и разбиваются, значит, нужно безжалостно штрафовать, устанавливать камеры видеонаблюдения, пока культура вождения в целом по республике не появится. Она у нас не очень высокая, как мы констатируем, алкоголя очень много. Занимаемся этим вопросом с утра до вечера. Когда мы будем завершать год и вы мне будете докладывать о большем количестве смертей, я этого так не оставлю», — заявил Радий Хабиров, обращаясь к докладчику.