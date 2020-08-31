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Молодежь Башкирии выиграла 1,2 млн рублей грантовых денег на форуме «iВолга»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба полпреда в ПФО

Молодежь Башкирии выиграла 1,2 млн рублей грантовых денег на форуме «iВолга» Фото: пресс-служба полпреда в ПФО

На молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» объявлены имена победителей Всероссийского конкурса проектов и победителей конкурса проектов Фонда гражданского общества ПФО. В этом году грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму свыше 46,9 млн рублей. Победителями форума стали также пять человек из Башкортостана.

Гранты на общую сумму в 1,2 миллиона рублей потратят на реализацию таких проектов, как театротерапия для пожилых, Пластик.NET, интенсив для молодежных тренеров ПФО и другие. А всего свои проекты представили 150 человек.

В ходе панельной дискуссии полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил ряд особенностей дистанционного форума и поблагодарил участников и организаторов за успешную реализацию нового формата.

«Можно смело утверждать, что мы не ошиблись, принимая решение о проведении форума в дистанционном формате в непростых условиях пандемии, потому что форум действительно состоялся. Я старался лично следить за всем, что происходит на форуме, видел вашу активность. Уверен, что все, кто хотел получить новые полезные навыки, дополнительные стимулы и ориентиры, сделали это. В этом году при организации форума приоритетное значение было уделено образовательной программе. Впервые нам удалось собрать такой мощный состав спикеров и количество активных участников форума превысило 3,5 тысячи человек. Опыт, который получен на «iВолге» 2020-го года, мы планируем использовать при реализации других окружных общественных проектов», – отметил Игорь Комаров.
В этом году в форуме приняли участие 3607 резидентов и более 65 000 зрителей 82 регионов России, а количество просмотров образовательного контента превысило 600 000.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты, форум Иволга, ПФО
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