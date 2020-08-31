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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Башинформсвязь» поддержала акцию «Помоги собраться в школу»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В преддверии Дня знаний «Башинформсвязь» присоединилась к республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Компания передала службам семьи Сибая, Белебея, Благовещенска, Бирска и Мелеуза рюкзаки с полным набором школьных принадлежностей и канцелярских товаров для первоклассников.

Акция проводится под эгидой министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан с 2010 года. Ее цель — помощь детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей в подготовке к новому учебному году. По данным ведомства, ежегодно в рамках акции около 10 тысяч семей получают помощь, благодаря организациям республики, инициативным группам, представителям бизнеса, духовенства и неравнодушным людям.

Анна Таболина, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

«Отрадно видеть среди участников нашей акции постоянных партнеров, таких, как «Башинформсвязь», чувствовать, что они становятся частью большого социального проекта. С их помощью удается разделить предшкольные хлопоты семей, испытывающих материальные трудности и реально нуждающихся в помощи. Хочется отметить, что в компании к акции подходят с душой – в наши службы семьи поступают портфели, укомплектованные с заботой о детях».

Сергей Алферов, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании «Ростелекома»:

«Помощь первоклассникам — вот уже несколько лет добрая традиция и часть благотворительной программы нашей компании. В этом году, понимая с какими трудностями столкнулись многие семьи, мы увеличили число городов для оказания адресной помощи и передали больше комплектов со всем необходимым для учебы и творчества детей».

Алия Галимова
Теги: 1 сентября, благотворительность, акции, помощь, семьи, школа
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