«Башинформсвязь» поддержала акцию «Помоги собраться в школу»

В преддверии Дня знаний «Башинформсвязь» присоединилась к республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Компания передала службам семьи Сибая, Белебея, Благовещенска, Бирска и Мелеуза рюкзаки с полным набором школьных принадлежностей и канцелярских товаров для первоклассников.

Акция проводится под эгидой министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан с 2010 года. Ее цель — помощь детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей в подготовке к новому учебному году. По данным ведомства, ежегодно в рамках акции около 10 тысяч семей получают помощь, благодаря организациям республики, инициативным группам, представителям бизнеса, духовенства и неравнодушным людям.

Анна Таболина, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: «Отрадно видеть среди участников нашей акции постоянных партнеров, таких, как «Башинформсвязь», чувствовать, что они становятся частью большого социального проекта. С их помощью удается разделить предшкольные хлопоты семей, испытывающих материальные трудности и реально нуждающихся в помощи. Хочется отметить, что в компании к акции подходят с душой – в наши службы семьи поступают портфели, укомплектованные с заботой о детях».