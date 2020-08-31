Коронавирус в Башкирии: Ещё одна смерть от COVID; отмена самоизоляции и другие изменения

В Башкирии внесли существенные изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

65 новых заболевших. По последним данным регионального Минздрава, в Башкирии общее количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 7 763. За выходные – 29 и 30 августа диагностировано 65 новых заболевших коронавирусом и 163 случая заболевания пневмонией. При этом с начала пандемии выписаны с выздоровлением 6 895 человек, 4 из них — за минувшие сутки. Сейчас в больницах городов и районов республики находятся 65 инфицированных, 8 из них — в тяжелом состоянии. Еще 774 человека, заболевших COVID-19 в легкой форме, лечатся амбулаторно.

Новая смерть от COVID-19. В Башкирии после заражения коронавирусом скончалась 78-летняя женщина. Смерть наступила на фоне сопутствующих хронических заболеваний, в том числе венозной недостаточности, сообщили в Минздраве Башкирии 29 августа. Таким образом, в республике число умерших от ковид с начала пандемии достигло 29 человек.

О работе школьных медицинских инспекторов для недопущения распространения коронавируса, рассказали также в Минздраве Башкирии. Как отметили в ведомстве, прежде всего они должны будут следить за организацией пропускного режима. Также в их обязанности входит замер температуры, контроль за наличием антисептических средств, соблюдением социальной дистанции, наличием бактерицидных ламп и организацией влажной уборки. Предполагается, что с завтрашнего дня, 1 сентября, в каждой школе будут работать один либо два инспектора, в зависимости от количества смен. Все данные о соблюдении требований будут заноситься в специальный чек-лист. Ранее сообщалось, что в качестве мединспекторов для работы в образовательных учреждениях будут привлечены ординаторы и студенты старших курсов Башгосмедуниверситета и медицинских колледжей. Планируется, что работа мединспекторов будет засчитываться как учебная практика студента.

В Башкирии отменили режим самоизоляции для граждан 65+. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции внес 28 августа глава республики Радий Хабиров. Согласно новой редакции документа, отменяется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. С 1 сентября начинают работать детские кружки и секции, а также кинотеатры. Также 1 сентября в обычном режиме возобновляют работу детсады, школы и организации допобразования. С 1 сентября очно будут учиться студенты первых и выпускных курсов. Для остальных начинается производственная практика. Со 2 октября все студенты колледжей будут учиться очно. В вузах с 1 сентября по 1 ноября очно будут учиться студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, остальные – дистанционно. Со 2 ноября студенты первых курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры перейдут на дистанционный режим. Остальные курсы начнут учиться очно, с заселением в общежития, говорится в указе.

В период борьбы с коронавирусом Фонд президентских грантов подвел итоги спецконкурса для НКО. Из 83 регионов России на конкурс поступило 3 868 инициатив, в том числе из Башкирии — 160 проектов. В итоге победителями специального конкурса стали 29 проектов НКО республики на сумму 36,5 млн рублей. Самые крупные гранты получили благотворительный образовательный фонд «Мархамат» — 2 млн 996 тысяч рублей, и РОО «Аленький цветочек» — 2 млн 996 тысяч рублей.