Фото: ТАСС Радий Хабиров: Главное в жизни — «набыться» вместе со своими близкими Фото: ТАСС

Для того, чтобы быть счастливым, нужна простая совокупность вещей, считает глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он рассказал в беседе с директором Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нютой Федермессер в рамках специального проекта ТАСС.

«Первое — чтобы родные и близкие были живы и здоровы. Второе — чтобы у меня в душе было спокойно и совесть была чиста, потому что если что-то не так, то нормальный человек сам себя съест. И пусть у тебя в кармане деньги будут, и дети живы-здоровы бегают, но если у тебя в душе нелады, то ты никогда не будешь счастливым. Ну и третье, наверное, мужское, или, может быть, это нельзя разграничить… Все-таки я считаю, что мужчина должен еще каким-то образом реализоваться как человек, который чего-то в жизни добился. Когда вот эти три составляющих соединяются — мне кажется, это счастье. Но у каждого свои представления», — сказал Радий Хабиров.

Он признался, что у него есть любимое слово — «набыться», и для него самое главное в этой жизни — это «набыться вместе со своими близкими»

«У нас жизнь вот так пролетает, и за это время мы тратим массу усилий на работу, на вражду с кем-то, еще на какие-то глупости. А самое главное — это ваши родные и близкие, мы это иногда упускаем» — отметил Хабиров. По его мнению, человек так устроен, что он многое знает, но мало делает. В том числе очень простые, базовые вещи для себя.

«А потом жалеем. Я вот всегда жалею, что я работал в Москве, а мама у меня жила здесь, и часто теперь думаю, что вот тогда бы я ей позвонил, вот тогда я бы приехал на чуть подольше. И когда я тогда приехал, я не ночевал, посидел, чай попил и сразу уехал. И когда этого уже нет, ты начинаешь понимать, что время упустил. И это уже безвозвратно. Наверное, каждый должен пережить что-то и каким-то образом стараться быть счастливым. Это тоже труд в некотором смысле».

Говоря о своих родителях, Радий Хабиров признался, что в жизни всегда ориентировался и на отца, и на мать.

«Они, безусловно, оба для меня дороги, и ориентируюсь я на них обоих, просто у отца беру что-то свое, у мамы — что-то свое. Я вообще считаю, что я с отцом не «набылся», это совершенно точно, потому что он умер, когда ему было 73 года, а я считаю, что это очень неправильно. Все-таки человек должен за 80 пожить, и вот эти годы, когда можно было бы с ним на завалинке посидеть, я недополучил, в силу того, что он так внезапно ушел... Он неожиданно умер, инфаркт. И вот эти годы, когда на завалинке посидеть, напитаться мудростью человека, которого я уважаю за его ум — он был очень разумный человек, — вот это, понимаете?.. Очень основательный такой человек был. Мне кажется, я бы нахватался этих качеств, напитался, потому что… ну все равно, мне там сколько было? Получается, мне было 37, по-моему, лет. Все равно еще молодость — скажем так, до мудрости еще было далеко. Мне кажется, если бы он пожил, я бы еще больше от него впитал.

Поэтому я миссию отцов и миссию родителей вижу в том, чтобы они подольше были со своими детьми. Я все-таки считаю, что здорово, когда ребенок все-таки ориентирован на родителей. Когда родители нормальные, почему нет? Просто чуть больше душевных усилий, душевной энергии надо на это тратить. Дети — это главное, семья. Ну потому, что все, что мы делаем, мы же даже зарплату когда получаем — мы для чего ее получаем? Чтобы радовать своих родных, близких. Это главное», — высказал глава республики свое видение счастья и семейных ценностей.