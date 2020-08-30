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В эти дни в небе над Уфой можно будет наблюдать Международную космическую станцию

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский планетарий

В эти дни в небе над Уфой можно будет наблюдать Международную космическую станцию Фото: Уфимский планетарий

В эти дни в небе над Уфой можно будет наблюдать Международную космическую станцию (МКС). Направление и время перемещения МКС в ближайшие дни опубликовали специалисты Уфимского городского планетария. Сообщается, что увидеть МКС можно будет и невооруженным глазом, но лучше вести наблюдения в бинокль.

Уточненный график перемещения космической станции:

30 августа в 5.21 — 5.27 (юг, юго-запад — восток)

31 августа в 4.35 — 4.39 (юг — восток, юго-восток)

1 сентября в 3.49 — 3.51 (юго-восток — восток, юго-восток) / 5:22 — 5:28 (юго-запад — восток)

2 сентября в 4.36 — 4.40 (юг, юго-запад — восток)

3 сентября в 3.51 — 3.53 (югоо-восток — восток) / 5:24 — 5:30 (запад, юго-запад — восток)

4 сентября в 4.38 — 4.42 (юг, юго-запад — восток)

5 сентября в 3:52 — 3:54 (юго-восток — восток) / 5:25 — 5:31 (запад, юго-запад — восток, юго-восток).

ИА «Башинформ»
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