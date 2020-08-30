В эти дни в небе над Уфой можно будет наблюдать Международную космическую станцию (МКС). Направление и время перемещения МКС в ближайшие дни опубликовали специалисты Уфимского городского планетария. Сообщается, что увидеть МКС можно будет и невооруженным глазом, но лучше вести наблюдения в бинокль.

В эти дни в небе над Уфой можно будет наблюдать Международную космическую станцию Фото: Уфимский планетарий

ИА «Башинформ»

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