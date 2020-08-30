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В уфимском парке заработал второй в Башкирии тактильный мини-парк

ОБЩЕСТВО

В рамках инклюзивного проекта #уфатактильная в столичном парке «Волшебный мир» заработал второй в Башкирии тактильный мини-парк. Над его созданием трудились пять волонтеров из разных городов России. Они помогли со строительством тактильной дорожки, установкой пергол и тактильной стены.

По информации пресс-службы Минтруда республики, тактильные площадки #уфатактильная инклюзивны и универсальны, а посещать их могут все, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Все элементы площадки можно и нужно трогать – это и есть основа тактильной терапии, нацеленной на развитие способности выполнять мелкие и точные движения.

«Проект #уфатактильная – это пример успешного взаимодействия общества, власти и бизнеса в решении социальных проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. В краудфандинговый проект вовлечены неравнодушные люди и социально-ответственные компании, — рассказывает директор Центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова. — Помимо финансовой части вклад в создании тактильной площадки внесли уфимский городской центр местной активности и администрация Октябрьского района Уфы, парк «Волшебный мир».

В планах Центра «Ломая барьеры» превратить Уфу в самый тактильный город России и создать в каждом районе Уфы тактильные площадки. Сейчас в Уфе их две: в парке культуры и отдыха им. Ивана Якутова и в парке отдыха и развлечений «Волшебный мир».

ИА «Башинформ»
Теги: благотворительность, уфатактильная
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