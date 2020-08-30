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Проект арт-резиденции Башкортостана выиграл грант на 7,5 млн рублей на форуме «Таврида»

ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

Проект арт-резиденции Башкортостана выиграл грант на 7,5 млн рублей на форуме «Таврида» Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

Проект Министерства молодежной политики и спорта Башкирии выиграл грант на 7,5 млн рублей. Его защита состоялась в рамках конкурса региональных арт-резиденций Всероссийского форума деятелей культуры и искусства «Таврида».

Защита проходила в два этапа: презентация перед экспертами Федерального агентства по делам молодежи и перед приглашенными экспертами, включая режим онлайн-трансляции с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Всего в конкурсе участвовали 14 регионов страны, пять из которых получили грантовую поддержку. Выигранные средства будут направлены на развитие творческих пространств в регионах.

Проект, подготовленный командой Башкортостана, представил министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов, закончив презентацию игрой на кубызе, рассказали в пресс-службе ведомства. Это «Центр развития культурных инициатив со специализацией на уличном театральном и исполнительском искусстве», который заработает на площадке городского центра «Арт-Квадрат. В него вошли три направления: проведение образовательной «АртАкадеми», создание Multi-лаборатории «Matur» и разработка мобильного приложения «Арт-Квадрат».

«Арт-резиденция — это та самая площадка, которая соберет самую творческую молодежь Уфы. Наш центр будет специализироваться на уличном театральном и исполнительском искусстве, что в будущем поможет Уфе выйти на межрегиональный уровень и стать центром притяжения креативных, талантливых исполнителей», — комментирует начальник отдела поддержки талантливой молодёжи и молодежных инициатив, соавтор проекта арт-резиденции Вито Сабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты, молодежные проекты
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