Шесть жителей Башкирии вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России-2020».

Республику будут представлять управляющий партнер группы компаний «РЕ Групп» Арсен Аюпов, директор ООО «Квантум» Тимур Зайнуллин, директор «Цифроград-Уфа» Азат Исангулов, руководитель департамента операционного развития и цифровой трансформации «БКС Банк» Рустам Кантюков, руководитель проектов ООО «Газпром нефтехим Салават» Рамиль Муталлапов, руководитель регионального центра ПАО «Ак Барс Банк» Николай Поподько.

6 и 7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске пройдет суперфинал конкурса «Лидеры России 2020».

Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

Всего в суперфинале примут участие 300 конкурсантов, среди которых представители 54 регионов России, а также по двое граждан Украины и Белоруссии.

В течение двух дней суперфинала конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, на которых будут определены 100 победителей проекта.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.