В Уфе перекроют часть улицы Авроры
В Уфе перекроют проезжую часть улицы Авроры из-за устройства наружных систем водоснабжения спортивного комплекса по гимнастике.
Ограничения будут действовать до 6 часов 31 августа.
В мэрии отметили, что будет перекрыта для движения транспорта проезжая часть в районе дома №17.
В указанный период изменится схема движения общественного транспорта, а движение троллейбусных маршрутов № 13, 16, 21 приостановлено.
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