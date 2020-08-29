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29 августа Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе перекроют часть улицы Авроры

ОБЩЕСТВО

В Уфе перекроют проезжую часть улицы Авроры из-за устройства наружных систем водоснабжения спортивного комплекса по гимнастике.

Ограничения будут действовать до 6 часов 31 августа.

В мэрии отметили, что будет перекрыта для движения транспорта проезжая часть в районе дома №17.

В указанный период изменится схема движения общественного транспорта, а движение троллейбусных маршрутов № 13, 16, 21 приостановлено.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, водоснабжение
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