Школьники смогут ездить в Городской электричке Уфы за 11 рублей по карте «Алга»

Как сообщает Башкортостанская пассажирская пригородная компания, в период с 1 сентября 2020 года по 15 июня 2021 года ученики школ старше 7 лет могут оплатить проезд картой «АЛГА-школьник» и оформить льготный билет со скидкой 50% в пригородных поездах в пределах городской черты на участке Дема-Шакша-Дема. Стоимость проезда составит 11 рублей.

В случаях проезда по другим маршрутам, школьникам разрешается предъявлять транспортную карту «АЛГА-школьник» как документ, подтверждающий право на льготный проезд (вместо справки из школы). Стоимость проезда составит 50% от полного тарифа.