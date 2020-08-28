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28 августа Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Школьники смогут ездить в Городской электричке Уфы за 11 рублей по карте «Алга»

ОБЩЕСТВО

Как сообщает Башкортостанская пассажирская пригородная компания, в период с 1 сентября 2020 года по 15 июня 2021 года ученики школ старше 7 лет могут оплатить проезд картой «АЛГА-школьник» и оформить льготный билет со скидкой 50% в пригородных поездах в пределах городской черты на участке Дема-Шакша-Дема. Стоимость проезда составит 11 рублей.

В случаях проезда по другим маршрутам, школьникам разрешается предъявлять транспортную карту «АЛГА-школьник» как документ, подтверждающий право на льготный проезд (вместо справки из школы). Стоимость проезда составит 50% от полного тарифа.

ИА «Башинформ»
Теги: электричка, Уфа
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