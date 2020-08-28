Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.23 ↓

EUR 88.99 ↑

28 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ситуация с шиханом Куштау и БСК - просчет промышленного блока: Хабиров

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуация на Куштау это просчет промышленного блока, который должен оценивать перспективы работы предприятия.

Об этом он сказал в интервью директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюте Федермессер, которое опубликовал ТАСС в рамках проекта «Регион заботы».

«То, что произошло на Куштау, — это наша недоработка. Я это признаю. Надо внимательнее изучать мнения людей. Это просчет промышленного блока, который должен оценивать перспективы работы предприятия. Это недоработка глав муниципалитетов, потому что с людьми надо работать вживую, а не из кабинетов. Все, что произошло, — из-за нашей нерасторопности, невнимательности, не до конца энергичной работы. Принимать какие-то решения, не посоветовавшись с людьми, не поняв природу их отношения к тем или иным событиям, — это неправильно. События на Куштау совершенно точно натолкнули на мысль, что надо глубже понимать, что происходит, активнее работать с людьми», — сказал Радий Хабиров.

Подробное интервью опубликовано на ТАСС.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии с 1 сентября размер пособия по безработице уменьшится с 5 до 1,7 тысячи рублей
В Башкирии с 1 сентября минимальный размер пособия по безработице, увеличенный во время пандемии по коронавирусу, уменьшится до прежних значений и вновь
Радий Хабиров: «Предложение о выкупе акций БСК более неактуально»
Власти республики более не рассматривают возможность выкупа части акций у основных собственников БСК. Об этом в интервью РБК заявил глава Башкирии Радий
Разработанная за 75 миллионов рублей транспортная модель Уфы оказалась невостребованной
Разработанная по аутсорсингу за 75 миллионов рублей транспортная модель Уфы оказалась невостребованной. Такие данные были озвучены в ходе дискуссий на т
В Казани открыли памятник народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму
Сегодня в Казани, в сквере имени Мустая Карима, на пересечении улиц Оренбургский тракт и Даурской, состоялась церемония открытия памятника Герою Социалис
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть