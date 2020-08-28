Ситуация с шиханом Куштау и БСК - просчет промышленного блока: Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуация на Куштау это просчет промышленного блока, который должен оценивать перспективы работы предприятия.

Об этом он сказал в интервью директору Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюте Федермессер, которое опубликовал ТАСС в рамках проекта «Регион заботы».

«То, что произошло на Куштау, — это наша недоработка. Я это признаю. Надо внимательнее изучать мнения людей. Это просчет промышленного блока, который должен оценивать перспективы работы предприятия. Это недоработка глав муниципалитетов, потому что с людьми надо работать вживую, а не из кабинетов. Все, что произошло, — из-за нашей нерасторопности, невнимательности, не до конца энергичной работы. Принимать какие-то решения, не посоветовавшись с людьми, не поняв природу их отношения к тем или иным событиям, — это неправильно. События на Куштау совершенно точно натолкнули на мысль, что надо глубже понимать, что происходит, активнее работать с людьми», — сказал Радий Хабиров.

Подробное интервью опубликовано на ТАСС.