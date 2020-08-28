Генпрокуратура направила в Следком материалы проверки по отчуждению акций БСК

Генпрокуратура России проверила законность отчуждения государственных акций башкирских предприятий содовой промышленности.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следственный комитет России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.

«Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации. В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ранее Владимир Путин поручил проверить законность передачи государственных акций в частные руки.