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28 августа Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Генпрокуратура направила в Следком материалы проверки по отчуждению акций БСК

ПОЛИТИКА

Генпрокуратура России проверила законность отчуждения государственных акций башкирских предприятий содовой промышленности.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следственный комитет России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.

«Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации. В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ранее Владимир Путин поручил проверить законность передачи государственных акций в частные руки.

ИА «Башинформ»
Теги: БСК
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