Генпрокуратура направила в Следком материалы проверки по отчуждению акций БСК
Генпрокуратура России проверила законность отчуждения государственных акций башкирских предприятий содовой промышленности.
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следственный комитет России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.
«Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации. В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Ранее Владимир Путин поручил проверить законность передачи государственных акций в частные руки.