Во всех школах отменят единый звонок с уроков

В новом учебном году отменят единый звонок с урока, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента администрирования и контроля Минпросвещения России Тамары Романовой.

У каждого класса для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен.

«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», — заявила она на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

По словам Романовой, все школы, «предъявленные к приемке по состоянию на сегодняшний день, приняты в полном объеме».

26 августа министр просвещения России Сергей Кравцов также заявил, что все школы, детские сады и колледжи в России готовы к началу нового учебного года.

Как сообщалось ранее, в предстоящем скоро новом учебном году линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут.

С 1 сентября учебные учреждения заработают с некоторыми нововведениями. Среди них — обязательная термометрия, усиленная дезинфекция и ограничение на передвижение детей между кабинетами.

Узнать о том, как будут работать с 1 сентября детские сады, школы, ссузы и вузы Башкирии, можно здесь.