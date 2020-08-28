Фото: ИА «Башинформ» Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода 1 сентября - в День знаний Фото: ИА «Башинформ»

В предстоящие выходные дни погоду в Башкирии по-прежнему будет определять теплая воздушная масса, сообщили в Башгидромете.

«Преобладающая температура воздуха в ночные часы до 12-18 градусов, в горных районах до 8. Днем — от 26 до 31 градуса, по северу республики до 23. Короткие дожди наиболее вероятны в западных и северо-западных районах республики», — рассказали синоптики.

1 сентября — День знаний — в этом году в Башкирии будет по-летнему теплым — днем от 26 до 31 градуса. В отдельных северных районах республики возможны дожди.

Понижение температуры воздуха, по предварительным оценкам, ожидается в регионе в середине следующей недели.