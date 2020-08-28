Фото: Валерий Шахов Глава Ишимбайского района уходит в отставку - СМИ Фото: Валерий Шахов

Глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов может уйти в отставку, узнали в ProUfu.ru. Как уточняет издание, в муниципалитете информацию прокомментировать не смогли, сообщив, что руководитель в отпуске, однако назвать дату его выхода из отпуска затруднились.

По существующей процедуре, отставка главы муниципалитета (как и его утверждение на должность), решается депутатами. Как пояснили «Башинформу» в совете депутатов Ишимбайского района, указаний председателя райсовета о внеочередном собрании на данный момент не поступало. Собственные источники агентства сообщили о высокой вероятности отставки чиновника.

Азамат Абдрахманов вызвал бурное недовольство жителей Ишимбайского района после событий на горе Куштау.