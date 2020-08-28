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За сутки коронавирусом в Башкирии заболел 31 человек, пневмонией - 79

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

За сутки коронавирусом в Башкирии заболел 31 человек, пневмонией - 79 Фото: Олег Яровиков

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии за последние сутки увеличилось на 31, сообщили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии COVID-19 в республике заболели 7 698 человек.

На данный момент в стационарах находятся 63 инфицированных, девять из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся от коронавируса 730 человек.

«За сутки выписаны из больниц городов и районов Башкирии 18 человек. Всего выписаны с начала пандемии 6 877 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 за сутки не зарегистрировано».
Между тем, число больных внебольничной пневмонией за последние сутки увеличилось на 79 человек. Наоборот, выписаны из больниц с выздоровлением 90 пациентов.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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