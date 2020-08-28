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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Площадки для «Диктанта Победы» впервые организовали в Индии, Афганистане, Ливане, Непале

ОБЩЕСТВО

Cвое участие в проведении акции «Диктант Победы» подтвердили Корея, Монголия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Бангладеш, Иран, Ливан и другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке и еще ряде государств диктант напишут впервые. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. По его словам, большинство площадок организуют в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах.

«С учетом эпидобстановки акция пройдет как в очном формате, как например, в Пекине, Ханое, Аммане, Тегеране и Бейруте, так и дистанционно – в Дакке, Нью-Дели, Калькутте и других городах. А в Дамаске из-за вспышки коронавируса от проведения диктанта пришлось отказаться», – рассказал Александр Хинштейн.
Ожидается, что за счет открытия новых площадок «Диктант Победы» напишут около миллиона человек, а сама акция пройдет в 75 государствах.
«В Башкортостане к проведению диктанта все готово. Мы приглашаем жителей республики всех возрастов принять участие в этой патриотической акции. Знать и уважать историю своей страны – крайне важно», — сказал региональный координатор партпроекта «Историческая память» в РБ Эдуард Саитбаталов.
Напомним, 18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте можно выбрать любую из 11 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн, в том числе через приложение для смартфона.

ИА «Башинформ»
Теги: Диктант Победы
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