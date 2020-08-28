В Благоварском районе Башкирии открылась первая модельная библиотека нового поколения

Благодаря реализации нацпроекта «Культура», в селе Языково Благоварского района Башкирии на базе центральной библиотеки открылась первая районная модельная библиотека нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минкульта.

В настоящее время районную библиотеку в Языково посещают более 6 тысяч человек. Библиотечные фонды содержат около 60 тысяч экземпляров книг, журналов, газет и электронных изданий.

Как сообщал «Башинформ», в этом году центральная библиотека Благоварского района вошла в список победителей федерального конкурса по созданию модельных библиотек и получила 15 млн рублей на модернизацию, обновление книжных фондов и библиотечного пространства.

После проведенного капремонта и модернизации помещение этой библиотеки полностью преобразилось.

Сейчас на первом этаже библиотеки находятся читательские зоны с учетом возраста и интереса ребенка. Для юных читателей создана комфортная детская зона с удобными пуфами и интерактивным столом, сухим бассейном и настольными играми, а также зона для проведения познавательных мероприятий под названием «Книга в кадре».

Игровой зал с телевизором и игровыми приставками оборудован уже для детей постарше.

Кроме того, сейчас центральная библиотека Благоварского района оборудована интерактивной панелью, интерактивной песочницей, шлемом виртуальной реальности, планшетами и электронными книгами.

Помимо традиционных направлений, в библиотеке теперь будут применяться инновационные формы работы с пользователями.

Речь, в частности, идет об использовании электронных викторин, различных видеоэкскурсий, презентаций. Это особенно эффективно в продвижении чтения книг, отмечают эксперты.

Положительные отклики со стороны пользователей вызовут, несомненно, такие библиотечные мероприятия, как литературно-музыкальные, конкурсно-игровые программы, литературные дискуссии, открытые площадки, тематические мастер-классы.

В свою очередь, создание кукольного театра будет способствовать сохранению устойчивого интереса к литературе, театру, воплощению в игре определенные переживания, а также привлечению подрастающего поколения и взрослых к книге и чтению.

«Модельная библиотека — это площадка для общения между книгой и читателем, уникальное пространство, где будет интересно находиться как взрослым, так и детям», — подчеркнул замминистра культуры Башкирии Ранис Алтынбаев.

После проведенной модернизации, для удобства взрослых читателей на втором этаже библиотеки также созданы несколько отдельных зон.

Среди них — образовательная — место, где каждый читатель может воспользоваться новой оргтехникой, найти информацию в Национальной электронной библиотеке, обучиться компьютерной грамотности, воспользоваться лингафонным оборудованием для изучения иностранных языков.

Отдельно выделена зона досуга. Здесь будут проходить различные мероприятия, включая театрализованные представления, литературные гостиные, флешмобы, буккроссинги, виртуальные конференции, круглые столы, индивидуальные библиотечные проекты и тематические литературные вечера.

Для любителей живой музыки библиотека закупила различные музыкальные инструменты, в том числе цифровые. Здесь же, в музыкальной зоне, установлено оборудование для онлайн-трансляций концертов виртуального концертного зала.

Отдельно выделена зона отдыха. Здесь расположен диван, стол и периодика — все задумано для того, чтобы можно было почитать в уединении.

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья в Языковской библиотеке теперь тоже созданы все необходимые условия. Для них закуплен тифлокомпьютер со специальной программой и дополнительным тифлоустройством. Кроме того, помещение библиотеки оформлено тактильными табличками и указателями.

«Использование инновационных форм и методов работы, особенно интерактивных, а также полное обновление материально-технической базы, позволят превратить нашу библиотеку в культурно-образовательный центр района, организующий досуг для различных групп населения», — заявила директор Благоварской центральной библиотеки Ангелина Шиль.

По ее словам, благодаря новому оборудованию, сейчас удастся выпускать печатные издания малого формата: рекламные буклеты библиотеки, информационные списки и брошюры. Это позволит проводить большую работу по популяризации краеведческой литературы и краеведческих знаний, а также создавать собственные краеведческие ресурсы.