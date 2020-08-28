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Радий Хабиров: «Башкирия не планирует перепродавать контрольный пакет БСК»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «Башкирия не планирует перепродавать контрольный пакет БСК» Фото: Олег Яровиков

Республика не планирует перепродавать акции «Башкирской содовой компании» в случае увеличения пакета до контрольного. Одно из крупнейших предприятий республики останется под контролем государства. Об этом в интервью РБК заявил глава республики Радий Хабиров.

«Мы считаем, что предприятие, когда оно контролировалось республикой, государством, неплохо работало. По сути, оно было монополистом, эффективно развивалось. Я считаю, мы войдём в управление предприятием, там неплохой менеджмент, и спокойно будем решать вопросы по дальнейшему поиску другой сырьевой базы», — сказал он.

Как мы уже рассказывали ранее, республика более не рассматривает вариант выкупа пакета акций БСК – основные собственники не прореагировали на официальное предложение. Основной вариант возвращения контроля над предприятием теперь — признание незаконными сделок 2007 и 2013 годов по размытию контрольного пакета акций, в результате которых республика снизила долю с 62% до 38%.

По словам Радия Хабирова, история началась именно в 2007-2008 годах, а «теми акционерами, которые сейчас являются мажоритарными держателями акций «Соды» началось целенаправленное выведение и целенаправленное приведение к тому, чтобы республика потеряла контрольный пакет». Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии уже отправило в прокуратуру заявление, что мы считаем эту сделку незаконной и несправедливой, и республике соответствующим образом нанесён ущерб. По предварительным расчетам, это десятки миллиардов рублей.

По поручению Владимира Путина, материалы изучает Генеральная прокуратура. В выступлении на заседании правительства глава государства отметил, что контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании» принадлежит частным лицам, но деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются».

Теги: БСК, Сода
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