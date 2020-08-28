Жителям Башкирии предлагают вместо цветов к 1 сентября помочь тяжелобольным детям

Справка. Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Особенные дети» — единственный фонд, который оказывает помощь детям группы риска (детям после реанимации, недоношенным, после операций в периоде новорожденности), еще не ставшим инвалидами, а также детям-инвалидам.

Отчёт о собранных средствах будет опубликован на сайте фонда по завершении акции.

Фонд «Особенные дети» приглашает жителей Башкортостана принять участие в акции «Дети вместо цветов», в рамках которой родителям школьников предлагается вместо покупки цветов к 1 сентября помочь больным детям.

ИА «Башинформ»

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