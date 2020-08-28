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Жителям Башкирии предлагают вместо цветов к 1 сентября помочь тяжелобольным детям

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жителям Башкирии предлагают вместо цветов к 1 сентября помочь тяжелобольным детям Фото: ИА «Башинформ»

Фонд «Особенные дети» приглашает жителей Башкортостана принять участие в акции «Дети вместо цветов», в рамках которой родителям школьников предлагается вместо покупки цветов к 1 сентября помочь больным детям.

﻿«1 сентября школьники и их родители вместо множества букетов дарят учителю один букет — от всего класса. А те денежные средства, которые предназначались для покупки остальных букетов, жертвуют малышам, у которых есть шанс не стать инвалидами — подопечным фонда «Особенные дети», — сообщают организаторы. — Так, в прошлом году было собрано более 53 тысяч рублей. В этом году планируется собрать 190 тысяч рублей на лечение трех малышек — Асали из Уфы, Ренаты из Кушнаренково и Евы из Салавата».
Пожертвования можно осуществить на сайте фонда﻿. При внесении пожертвования нужно указать школу и класс, чтобы фонд подготовил Благодарственное письмо. При желании можно предоставить общую фотографию класса с учителем.

Отчёт о собранных средствах будет опубликован на сайте фонда по завершении акции.

Справка. Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Особенные дети» — единственный фонд, который оказывает помощь детям группы риска (детям после реанимации, недоношенным, после операций в периоде новорожденности), еще не ставшим инвалидами, а также детям-инвалидам.

ИА «Башинформ»
Теги: благотворительность, 1 сентября
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