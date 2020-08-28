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Коронавирус в Башкирии: Кто может бесплатно сдать анализ на COVID-19 и поехать в санаторий

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ряд категорий граждан, заразившихся коронавирусом на работе, пройдут реабилитацию в санаториях за счет республиканского бюджета.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Выросло число тяжелых больных. В Башкирии количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки на 33 человека и достигло 7 667, сообщили 27 августа в региональном Минздраве. Выздоровели с начала пандемии 6 859 человек, 39 из них — за минувшие сутки. Сейчас в больницах городов и районов республики находятся 72 инфицированных коронавирусом, 10 из них — в тяжелом состоянии. Сутками ранее было 8 тяжелых больных с ковид. 708 человек, заболевших COVID-19 в легкой форме, лечатся амбулаторно. Число умерших от коронавируса в регионе по-прежнему составляет 28 человек, подчеркнули в Минздраве Башкирии.

Число выявленных больных с внебольничной пневмонией за последние сутки возросло до 82 человек.

Кто из заболевших COVID-19 на работе получит путевку в санаторий? В Башкирии медики, соцработники, волонтеры и ряд других категорий граждан, инфицированные COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, будут проходить реабилитацию в республиканских санаториях. Соответствующее постановление правительства подписал глава региона Радий Хабиров. Как пояснили в республиканском Минтруде, в документе прописан порядок предоставления сертификатов на оздоровление в санаториях. В нем также содержится перечень санаторно-курортных организаций, которые окажут эти услуги заразившимся коронавирусом на работе медикам и другим работникам. Отмечается, что сертификаты на оздоровление в санаториях оплатят за счет средств республиканского бюджета. «Для получения сертификата необходимо обратиться с заявлением по установленной форме в зависимости от ведомственной подчиненности», — добавили в Минтруде. Все категории граждан, имеющие право на сертификат, — здесь. Более полную информацию можно получить на сайте ведомства﻿.

А кто может бесплатно сдать анализ на COVID-19, рассказали в Минздраве Башкирии. В частности, по данным ведомства, право на обследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) за счет средств обязательного медицинского страхования имеют лица с диагнозом «внебольничная пневмония» и пациенты, поступившие в стационар в экстренном порядке. Также в рамках оказания медпомощи в условиях амбулаторно-поликлинической службы, осуществляемой за счет ОМС, бесплатно сдать анализ на ковид могут работники медорганизаций, имеющие риск инфицирования на работе при появлении симптомов, не исключающих COVID-19; пациенты с диагнозом ОРВИ; пациенты перед плановой госпитализацией; а также контактировавшие с больным COVID-19 лица, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. Полный список тех, кто может бесплатно сдать анализ на коронавирус, – здесь.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, анализы на COVID-19, санатории
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