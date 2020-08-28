В Уфе на базе ветстанции заработает клинико-диагностическая лаборатория для питомцев

В Уфе на базе городской ветстанции заработает государственная клинико-диагностическая лаборатория для домашних животных. Она станет первой и единственной в городе диагностической лабораторией, финансируемой из бюджета. Ее открытие запланировано на 31 августа – День ветеринарного работника.

Открытие такой лаборатории в Уфе было жизненной необходимостью, так как раньше анализы для исследования возились в Москву и это создавало много неудобств как для клиентов, так и для сотрудников.

Новая клинико-диагностическая лаборатория дает возможность быстро и качественно проводить диагностику заболеваний животных, необходимую для своевременной постановки диагноза и контроля за эффективностью проводимого лечения.

Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для проведения биохимических и гематологических анализов, копрологии и исследования мочи. Также здесь имеются электронный микроскоп, оборудование для ПЦР диагностики, центрифуга, биохимический анализатор крови BioSystems A15 b Chem Well 2910, анализатор Abacus для общего исследования крови. Все это позволяет исследовать анализы любых домашних питомцев, как кошек и собак, так и птиц, КРС, лошадей, рептилий, хорьков.

Как сообщили «Башинформу» в Управлении ветеринарии РБ, все оборудование прошло поверку в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в РБ. Специальными лабораториями проводится внешний контроль достоверности результатов. Используемые реагенты, растворы и расходные материалы имеют сертификаты соответствия и зарегистрированы в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.