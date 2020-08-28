Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии пенсионерка всю ночь провела в лесу Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии 64-летняя женщина всю ночь провела в лесу близ села Верхний Авзян Белорецкого района. Пенсионерка так увлекалась во время сбора грибов, что оторвалась от семьи и заблудилась. После того, как она не вернулась в назначенное время в обусловленное место родные забили тревогу и обратились к спасателям.

На поиски бабушки незамедлительно выехала аварийно-спасательная служба Госкомитета РБ по ЧС, родственники и местные жители.

«Утром женщина была найдена. Она сильно замерзла, а также очень испугалась ночи, проведенной одной в лесу», — рассказали спасатели.