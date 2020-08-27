В выходные в Уфе пройдут медовые ярмарки
Фото: Андрей Старостин
В выходные в Уфе пройдут медовые ярмарки Фото: Андрей Старостин
29 и 30 августа в столице республики пройдут традиционные медовые ярмарки выходного дня. Приобрести свежую медовую продукцию башкирских производителей можно будет на площадках семи районов города.
«Так, «Медовая ярмарка» развернется в Дёмском районе Уфы на участке автодороги по ул. Правды от ул. М. Джалиля до ул. Ухтомского. Также ярмарка пройдет в Калининском районе города на пересечении ул. Интернациональная и ул. Машиностроителей. Жителей Кировского района будут ожидать на площадке напротив домов по ул. Рабкоров, 3,5,7, а Ленинского района — на площадке возле сквера «Волна» по ул. Ахметова. В Орджоникидзевском районе приобрести медовую продукцию уфимцы смогут на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14. В Советском районе ярмарка развернется на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21. На протяжении двух дней медовая ярмарка будет работать в Октябрьском районе, на площади перед Дворцом Спорта ул. Р. Зорге, 41. Время работы: 10.00 — 16.00 часов», — рассказал руководитель пресс – службы Минсельхоза Башкортостана Алмаз Галимов.
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