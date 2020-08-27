Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.53 ↑

EUR 89.22 ↓

27 августа Четверг

Уфа   °

Молния
27.08.20: всего с COVID-19 - 7667, за сутки - 33 новых заражения, выписано - 6876 (+57 за сутки), общее количество умерших - 28
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии малыша, пострадавшего в ДТП со «скорой»

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД по РБ

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии малыша, пострадавшего в ДТП со «скорой» Фото: ГИБДД по РБ

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии малыша, пострадавшего в ДТП со «скорой». По словам пресс-секретаря ведомства Софьи Алешиной, в настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное.

«Проведено КТ головы, лечение консервативное, идет дообследование», — добавила она.

Ранее сообщалось, что авария с участием автомобиля медицинской службы произошла накануне вечером в уфимской Черниковке. Карета скорой медицинской помощи везла годовалого ребенка в 17-ю больницу и ехала с включенными проблесковыми маячками. На перекрестке улиц Невского и Первомайской ее протаранил водитель иномарки «Geely». В итоге ребенка доставили в больницу.

ИА «Башинформ»
Теги: Минздрав РБ, ДТП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Крыму нашлась 16-летняя школьница из Башкирии, пропавшая 5 дней назад
Сегодня стало известно о завершении поисков 16-летней школьницы из Башкирии, пропавшей пять дней назад из гостевого дома в городе Саки в Крыму. Девушка ж
Владельцам смартфонов напомнили о необходимости удалять SMS с личными данными
Владельцам смартфонов напомнили о необходимости удалять SMS с личными данными. По словам директора института IT университета «Синергия» Станислава Косаре
Владимир Путин поручил разобраться с собственниками Башкирской содовой компании
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании. «Компания, о которой я только что сказал, контрольный пакет
Коронавирус в Башкирии: Чаще заболевают в Уфе; что может вызвать социальное напряжение
В Башкирии за сутки больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Уфе. Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие су
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть