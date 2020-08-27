Фото: ГИБДД по РБ В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии малыша, пострадавшего в ДТП со «скорой» Фото: ГИБДД по РБ

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии малыша, пострадавшего в ДТП со «скорой». По словам пресс-секретаря ведомства Софьи Алешиной, в настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное.

«Проведено КТ головы, лечение консервативное, идет дообследование», — добавила она.

Ранее сообщалось, что авария с участием автомобиля медицинской службы произошла накануне вечером в уфимской Черниковке. Карета скорой медицинской помощи везла годовалого ребенка в 17-ю больницу и ехала с включенными проблесковыми маячками. На перекрестке улиц Невского и Первомайской ее протаранил водитель иномарки «Geely». В итоге ребенка доставили в больницу.