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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Позиция Владимира Путина по БСК говорит о безусловной поддержке главы Башкирии - эксперт

ПОЛИТИКА

«Постановка вопроса президентом России Владимиром Путиным о правомерности перехода акций «Башкирской содовой компании» от государственной собственности в частную говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что главой Башкирии Радием Хабировым этот вопрос был поставлен совершенно резонно и своевременно. Это связано с тем, что те корпорации и те предприятия, которые добывают природные ресурсы в Башкирии, должны принадлежать республике и ее народу. И доход от этих предприятий также должен оставаться в регионе. Во-вторых, позиция Владимира Путина говорит о безусловной поддержке нашего главы и реализуемого им курса», — считает доктор экономических наук, ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров.

Ранее эксперт уже комментировал решение руководства республики о возвращении Башкирии контроля над БСК. По его мнению, такое решение положительно скажется на экономике региона.

«В одно время из республики ушли достаточно крупные предприятия, это и «Башнефть», и та же «Сода». Из-за чего регион теряет много живых денежных средств. Даже те проценты, которыми владеет Башкирия в БСК (38%) и «Башнефти» (25%), это совсем не те ресурсы, на которые должна рассчитывать республика. Тем более что это крупнейшие корпорации федерального уровня. Поэтому, если Башкирии удастся вернуть контрольный пакет акций БСК – это будет огромный шаг вперед и пополнение регионального бюджета в разы увеличится», — прогнозирует Азат Янгиров.

ИА «Башинформ»
Теги: КУштау, БСК, Владимир Путин
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