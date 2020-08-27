Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.53 ↑

EUR 89.22 ↓

27 августа Четверг

Уфа   °

Молния
26.08.20: всего с COVID-19 - 7634, за сутки - 33 новых заражения, выписано - 6820 (+47 за сутки), общее количество умерших - 28
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов: Владимир Путин встал на сторону республики

ПОЛИТИКА

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Азат Бадранов прокомментировал заявление Президента России Владимира Путина по поводу шихана Куштау:

«События, развернувшиеся в последние две недели, думаю, еще предстоит осмыслить. Каждая сторона этих событий с каждым своим шагом повышала ставки. Насколько всё разворачивалось стремительно быстро — настолько же всё это было непредсказуемо. Полагаю, что вчера наступила развязка. Президент страны определил контуры дальнейшего развития, по сути, заняв позицию, озвученную в прошлую пятницу главой республики: «Куштау будет жить, госсобственность будем возвращать». Народ отстоял гору, а Радий Хабиров вернул государству предприятие.

«Кейс Куштау», как сегодня говорят в экспертных кругах, вероятнее всего, открыл новую страницу в российской политике. Федеральные и республиканские власти показали способность к оперативному анализу и принятию быстрых и точных решений. В федеральной политике это может стать разворотом в сторону регионов: Владимир Путин встал на сторону республики, а не финансово-промышленных групп. В свою очередь, способность властей принимать такие решения говорит о прочности российской политической системы, — считает Азат Бадранов.

Напомним, 26 августа, комментируя противостояние вокруг башкирского шихана Куштау, Владимир Путин поручил разобраться с собственниками Башкирской содовой компании. Президент страны заявил, что деньги не остаются в регионе, а находятся в офшорах, и это требует детального разбирательства.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Крыму нашлась 16-летняя школьница из Башкирии, пропавшая 5 дней назад
Сегодня стало известно о завершении поисков 16-летней школьницы из Башкирии, пропавшей пять дней назад из гостевого дома в городе Саки в Крыму. Девушка ж
Владельцам смартфонов напомнили о необходимости удалять SMS с личными данными
Владельцам смартфонов напомнили о необходимости удалять SMS с личными данными. По словам директора института IT университета «Синергия» Станислава Косаре
Коронавирус в Башкирии: Чаще заболевают в Уфе; что может вызвать социальное напряжение
В Башкирии за сутки больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Уфе. Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие су
Владимир Путин поручил разобраться с собственниками Башкирской содовой компании
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании. «Компания, о которой я только что сказал, контрольный пакет
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть