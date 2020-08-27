Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов: Владимир Путин встал на сторону республики
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Азат Бадранов прокомментировал заявление Президента России Владимира Путина по поводу шихана Куштау:
«События, развернувшиеся в последние две недели, думаю, еще предстоит осмыслить. Каждая сторона этих событий с каждым своим шагом повышала ставки. Насколько всё разворачивалось стремительно быстро — настолько же всё это было непредсказуемо. Полагаю, что вчера наступила развязка. Президент страны определил контуры дальнейшего развития, по сути, заняв позицию, озвученную в прошлую пятницу главой республики: «Куштау будет жить, госсобственность будем возвращать». Народ отстоял гору, а Радий Хабиров вернул государству предприятие.Напомним, 26 августа, комментируя противостояние вокруг башкирского шихана Куштау, Владимир Путин поручил разобраться с собственниками Башкирской содовой компании. Президент страны заявил, что деньги не остаются в регионе, а находятся в офшорах, и это требует детального разбирательства.
«Кейс Куштау», как сегодня говорят в экспертных кругах, вероятнее всего, открыл новую страницу в российской политике. Федеральные и республиканские власти показали способность к оперативному анализу и принятию быстрых и точных решений. В федеральной политике это может стать разворотом в сторону регионов: Владимир Путин встал на сторону республики, а не финансово-промышленных групп. В свою очередь, способность властей принимать такие решения говорит о прочности российской политической системы, — считает Азат Бадранов.