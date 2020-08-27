Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов: Владимир Путин встал на сторону республики

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Азат Бадранов прокомментировал заявление Президента России Владимира Путина по поводу шихана Куштау:

«Кейс Куштау», как сегодня говорят в экспертных кругах, вероятнее всего, открыл новую страницу в российской политике. Федеральные и республиканские власти показали способность к оперативному анализу и принятию быстрых и точных решений. В федеральной политике это может стать разворотом в сторону регионов: Владимир Путин встал на сторону республики, а не финансово-промышленных групп. В свою очередь, способность властей принимать такие решения говорит о прочности российской политической системы, — считает Азат Бадранов.