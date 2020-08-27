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Константин Толкачев: «Республике от БСК нужна другая эффективность»

ПОЛИТИКА

Вмешательство президента России Владимира Путина вселяет уверенность в разрешение конфликта сырьевого обеспечения БСК, считает председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Комментируя позицию руководства страны в отношении Башкирской содовой компании, озвученную накануне на совещании с членами Правительства, он выразил уверенность, что прокурорская проверка, инициированная президентом, расставит все по местам.

«Сделка 2013 года, в результате которой государство лишилось контроля над содовым производством, будет подвергнута самому тщательному анализу. С потерей контроля над предприятием республика получила экологические проблемы и раскол в обществе. Отчеты о деятельности БСК показывают высокую эффективность компании. К сожалению, она направлена на благо акционеров, а не Башкортостана. Дивиденды уходят в офшоры. Республике от БСК нужна другая эффективность: инвестиции в производство, в социальную инфраструктуру города, которой пользуются работники БСК, бережное отношение к природным ресурсам», — добавил спикер регионального парламента.
Напомним, 26 августа стало известно о том, что Владимир Путин поручил прокуратуре проверить сделку по приватизации «Соды».Глава государства отметил, что при выручке в 45 млрд рублей на инвестиционные цели ушло только 2,5 млрд рублей. Владимир Путин заявил, что деньги не остаются в регионе, а находятся в офшорах.

Позже глава Башкирии Радий Хабиров выразил признательность Владимиру Путину за поручение прокуратуре разобраться со сделкой по приватизации «Соды».

«Я крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным. После изучения нами сделок, в результате которых у республики осталось лишь 38% акций БСК, у нас появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб. Уверен, что в ближайшее время справедливость восторжествует и «Сода» снова станет серьезным подспорьем в решении социально-экономических проблем Башкортостана. Варианты же решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение», — сказал Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, БСК, Владимир Путин
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