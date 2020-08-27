Шеф-редактор Артем Валиев: Куштау станет символом народного объединения жителей республики

Шеф-редактор объединенной редакции медиахолдинга«Башинформ» Артем Валиев в интервью федеральной радиостанции «Business FM» назвал шихан Куштау символом народного объединения.

Что касается заявления Владимира Путина, жители республики в основном восприняли очень позитивно. Не только жители Стерлитамака, но жители и других районов, которые переживают за шихан. Глава республики Радий Хабиров сказал, что справедливость должна восторжествовать. Сейчас работает юридическая группа Минземимущества Башкирии, которая проверяет законность всех сделок, там была целая цепочка сделок в 2014 году, в результате которых Башкирская содовая компания (раньше называлась просто «Сода») перешла в руки частных акционеров, а республиканский пакет акций был размыт с 60 с лишним процентов до 38 процентов. Фактически, в результате каскада этих сделок республика потеряла контроль над предприятием и теперь не имеет по большому счету рычагов управления, связанных с правами главного акционера. То есть главным акционером республика быть перестала. Я думаю, что заявление Владимира Путина — это консолидированная позиция, учитывая бэкграунд Радия Хабирова. Он долгое время работал в Администрации Президента России, в управлении внутренней политики с 2008 по 2016 годы, и достаточно детально знаком со всеми внутренними процессами в Администрации Президента, взаимодействиями между башнями Кремля. Поэтому все заявления, которые сделал Радий Хабиров, и последнее заявление Владимира Путина, я думаю, по сути это один и тот же политический процесс, разные его стороны, региональный и федеральный аспект, но, по сути, это движение в одном направлении — в восстановлении справедливости по акциям Башкирской содовой компании», — отметил Артем Валиев.