Поручение Путина проверить сделку по БСК совпадает с позицией Радия Хабирова - политолог
Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что власть наконец-то поняла, что популярные решения ей более выгодны, чем непопулярные, и проявляет гибкость.
«Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность приватизации АО «БСК». Это совпадает с позицией, которую озвучил Радий Хабиров.
Наконец-то Система поняла: популярные решения ей более выгодны, чем непопулярные.
Как в случае с Шиесом и Храмом в Екатеринбурге — Система отыгрывает назад и проявляет гибкость.
Куштау уцелел! Я рад, поздравляю всех, кто помогал вести справедливую борьбу. Не стоит забывать о том, сколько сил потребовалось для того, чтобы переубедить власти.
C победой всех, кто был на правильной стороне и никогда не колебался! Шиханы должны жить!», — написал политолог на свой странице в Facebook.