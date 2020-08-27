Поручение Путина проверить сделку по БСК совпадает с позицией Радия Хабирова - политолог

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что власть наконец-то поняла, что популярные решения ей более выгодны, чем непопулярные, и проявляет гибкость.

«Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность приватизации АО «БСК». Это совпадает с позицией, которую озвучил Радий Хабиров.

Наконец-то Система поняла: популярные решения ей более выгодны, чем непопулярные.

Как в случае с Шиесом и Храмом в Екатеринбурге — Система отыгрывает назад и проявляет гибкость.

Куштау уцелел! Я рад, поздравляю всех, кто помогал вести справедливую борьбу. Не стоит забывать о том, сколько сил потребовалось для того, чтобы переубедить власти.

C победой всех, кто был на правильной стороне и никогда не колебался! Шиханы должны жить!», — написал политолог на свой странице в Facebook.