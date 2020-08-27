Фото: Ксения Калинина В Башкирии сожгли почти 100 кг небезопасной говядины, завезенной из Южной Америки Фото: Ксения Калинина

В Башкирии сожгли почти 100 кг небезопасной говядины, завезенной из Южной Америки. По информации регионального Управления Россельхознадзора, партия бескостной говядины общим весом 92,8 кг поступила в уфимское ООО «Мясоптторг» из территории, неблагополучной по ящуру — департамента Сантандер.

Сообщается, что сотрудники Управления Россельхознадзора совместно со специалистами Уфимской городской ветеринарной станции, Управлением ветеринарии РБ провели уничтожение мяса путем его сжигания в течение восьми часов, до образования золы.

На месте хранения мяса проведена дезинфекция специальным раствором.