В Башкирии сегодня днем воздух прогреется до +30 градусов

По-настоящему летняя погода сохранится в регионе и последующие несколько дней, прогнозируют синоптики. Это обусловлено смещением на территорию республики теплых черноморских воздушных масс, объяснили в Башгидрометцентре.

Сегодня, 27 августа, воздух в Башкирии днем прогреется до +25, +30 градусов. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер южный умеренный, днем порывистый.

ИА «Башинформ»

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