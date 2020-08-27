В Башкирии сегодня днем воздух прогреется до +30 градусов
Сегодня, 27 августа, воздух в Башкирии днем прогреется до +25, +30 градусов. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер южный умеренный, днем порывистый.
По-настоящему летняя погода сохранится в регионе и последующие несколько дней, прогнозируют синоптики. Это обусловлено смещением на территорию республики теплых черноморских воздушных масс, объяснили в Башгидрометцентре.
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В Башкирии сегодня днем воздух прогреется до +30 градусов
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