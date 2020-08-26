Проверка отчуждения госдоли БСК находится на личном контроле генпрокурора России

Генпрокуратура РФ по поручению президента страны Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.

В среду глава государства на совещании с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры.

«Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли — Башкирской содовой компании. Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль», — сказал изданию Андрей Иванов.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству.

Ее проведение находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова.