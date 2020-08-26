Фото: пресс-служба президента Татарстана В родной деревне Минтимера Шаймиева установили его бюст и создали парк «Бабайда кунакта» Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня в деревне Аняково Актанышского района состоялась церемония открытия бронзового бюста первому президенту Татарстана, Герою труда Российской Федерации, Минтимеру Шаймиеву. Указом президента России лицу, получившему звание Героя или Героя Труда, устанавливается бронзовый бюст на его Родине. Перед началом торжественной церемонии почётные гости посетили деревенское кладбище и почтили память родителей Минтимера Шаймиева. Затем президент Татарстана Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику известному татарскому поэту Нур Баяну, который героически погиб на полях Великой Отечественной войны, сообщает агентство «Татар-информ».

Рустам Минниханов отметил, что открытие бюста проходит в год 100-летия образования Татарской АССР.

«Это одна из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. Немало славных страниц в нее вписал наш уважаемый Минтимер Шарипович. Его отличает целеустремлённость, стратегическое мышление, а самое главное — искренняя любовь к родной земле. За все это время Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед»

«Минтимер Шарипович — наш учитель и наставник. Все мы воспитывались на его примере и искренне ему благодарны». Минтимер Шаймиев в свою очередь поблагодарил за высокую оценку его деятельности. Он отметил, что воспринимает сегодняшнее событие как результат добросовестного труда всех татарстанцев. Высокие достижения республики стали возможны благодаря дружному и трудолюбивому народу Татарстана, подчеркнул он.

«Рядом с бюстом создан прекрасный парк, надо сохранять его и использовать для больших, полезных дел совместно со школами, творческими организациями. Огромное спасибо всем, кто внёс вклад в это благородное дело», — сказал он

В завершение Рустам Минниханов поблагодарил Минтимера Шаймиева от имени всех татарстанцев за проделанную работу, пожелал здоровья и благополучия.Минтимер Шаймиев выразил признательность своим односельчанам за неизменную поддержку его деятельности, за бережное отношение к памяти выдающихся земляков, прославивших родную землю.Здесь же открыт новый парк «Бабайда кунакта» (В гостях у дедушки), благоустроенный рядом с местом установки бюста. Парк соединил две деревни: Аняково и Поисеево. У местных жителей появилось функциональное, привлекательное общественное пространство для отдыха рядом с прудом. На берегу организованы все условия для пеших прогулок, построены тротуар, детская зона, спортивная площадка и фонтан. Парк включает в себя различные интерактивные зоны и арт-объекты, отражающие отдельные эпизоды из биографии Минтимера Шаймиева.