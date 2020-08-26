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В Чишмах прошла открытая академия «Территория женского счастья»

ОБЩЕСТВО

26 августа в районном Доме культуры поселка Чишмы прошла открытая академия «Территория женского счастья». Это уже восьмой муниципалитет, который принимает у себя проект, ставший республиканским и реализуемый на грант главы Башкортостана. Мероприятие традиционно проводится Благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения.

Цель мероприятия – дать возможность женщинам ощутить себя в атмосфере комфорта, внимания и тепла, организовать пространство для познания себя, своей женской природы, для решения своих вопросов, с привлечением экспертов и специалистов.

В этот день для представительниц прекрасного пола были организованы различные территории, охватывающие важнейшие сферы жизни: здоровье, самореализация, семья, дети, взаимоотношения. В качестве экспертов выступили приглашенные психологи, неонатологи, эксперты в области красоты и здоровья.

Особенностью «Территории женского счастья» в Чишмах стала Благотворительная акция для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Время добрых дел». Под эгидой благотворительного фонда «Столица милосердия» компаниями ГК «Фармэко», «Детский мир» и «МС Интермарк Авто» был собран гуманитарный груз для детей-воспитанников домов-интернатов на сумму более 27 миллионов рублей и организована его доставка в регионы. В интернатные и медицинские учреждения Московской, Тульской, Курской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской областей, а также Ставропольского края и Республики Башкортостан доставили гигиенические принадлежности, детскую мебель, одежду, канцтовары и игрушки. На мероприятие приехали руководители данных компаний для передачи гуманитарного груза фонду «Территория счастья» для дальнейшего распределения в детские учреждения.

Открытая академия была организована с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

«Компания "Детский мир" сотрудничает с БФ "Столица милосердия" уже более семи лет. Ежегодно мы передаем вещи первой необходимости для ребят в социальные учреждения, нуждающиеся в поддержке. Под патронажем ГК "Детский мир" находятся более 550 тыс. детей с трудной судьбой из 1146 социальных учреждений России, Казахстана и Беларуси. По итогам 2019 года общая сумма товаров, переданных благотворительным фондом "Детский мир" в подшефные учреждения, достигла 843 млн рублей», — рассказала Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».

ИА «Башинформ»
Теги: благотворительность
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