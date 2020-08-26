Российские школьники могут получить грант на 125 тысяч рублей за достижения в точных науках. Всего в 2020 году предполагается предоставить гранты 850 обучающимся.

«Претендовать на получение гранта в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» могут победители или призёры профильных олимпиад и конкурсов по математике, информатике и цифровым технологиям, проведённых в 2018/19 учебном году. А также ребята, имеющие награды или призы за научно-исследовательские работы по профилям: математика, информатика и цифровые технологии, а также школьники, получившие патенты или свидетельства», — говорится в сообщении Минпросвещения России. Заявление на грант может подать через портал «Госуслуги» сам школьник, если ему исполнилось 14 лет, или его законный представитель. Срок подачи заявлений – с 1 сентября до 10 октября 2020 года. При положительном решении в личный кабинет на портале будет направлен договор на получение гранта.

Среди требований для заявки на получение гранта – возраст не старше 18 лет, присутствие на государственном информационном ресурсе талантыроссии.рф.