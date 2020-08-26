В Башкирии «Диктант Победы» пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора

В Башкортостане всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет с соблюдением всех эпидтребований. Об этом заявил координатор партийного проекта «Историческая память» «Единой России» в РБ Эдуард Саитбаталов сегодня, 25 августа, во время селекторного совещания.

«На одной площадке должно быть не более 50 человек. Для сторонних участников предусмотрены отдельные входы и аудитории. Партия позаботилась о том, чтобы всех обеспечить индивидуальными ручками, масками, перчатками и антисептиками. Мы будем соблюдать все требования, предъявленные Роспотребнадзором», — рассказал Эдуард Саитбаталов.

Напомним, более 80 площадок в республике готовы к проведению «Диктанта Победы». Тесты напишут 3 сентября в пяти вузах региона, историческом парке «Россия – моя история», международном аэропорту «Уфа», Республиканском музее Боевой Славы, школах районов и городов Башкирии. Закрытые площадки Диктанта будут организованы на базе военной части в Алкино-2, Росгвардии, Уфимского юридического института МВД России, Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».