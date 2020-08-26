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Семья Шайхисламовых из Башкирии стала победительницей Всероссийского конкурса «Семья года»

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Семья Шайхисламовых из Башкирии стала победительницей Всероссийского конкурса «Семья года» Фото: соцсети

Семья Шайхисламовых из Нуримановского района Башкирии стала победительницей в номинации «Золотая семья России» Всероссийского конкурса «Семья года — 2020». Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

«Шайдулла Нурисламович и Райса Сафовна Шайхисламовы вместе — 65 лет, воспитали троих сыновей. Они живут в Нуримановском районе. Как и все их поколение, прошли через суровое военное детство и тяжелые послевоенные годы, поднимали страну после разрухи. Всю жизнь работали — он бригадиром в колхозе, она поваром в больнице. Настоящие труженики, что подтверждает много грамот и благодарственных писем. Семья эта крайне скромная, и то, что супруги все же согласились участвовать во Всероссийском конкурсе «Семья года» — большое дело. И они победили! — в номинации «Золотая семья»», — поделился руководитель региона и пожелал семье мира и здоровья.
Радий Хабиров также написал, что иногда будет рассказывать о том, какие замечательные люди живут в нашей республике.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в пятый раз. Его организаторы — Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году конкурс проходил по 5 номинациям: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья» и «Золотая семья».

По итогам конкурса будет издана Национальная книга-летопись. Она включает в себя два издания: в первом будут представлены истории семей-победителей, а во втором – информация обо всех участниках.

ИА «Башинформ»
Теги: семья года, золотая свадьба
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