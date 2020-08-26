Фото: пресс-служба полпреда в ПФО Приемной президента России в Уфе исполнилось 10 лет Фото: пресс-служба полпреда в ПФО

Этот год стал юбилейным для приемных президента Российской Федерации. Ровно 10 лет назад по поручению главы государства была создана сеть его приемных, представляющая трехуровневую систему работы с обращениями граждан (приемная президента в Москве и федеральных округах, приемные в столицах регионов, терминалы электронных приемных и мобильные приемные). Их открытие стало важным событием для всей страны и для каждого региона.

«Приемная президента России в Башкортостане, как и в других регионах страны, решает самый широкий спектр задач. Цель работы – координация деятельности органов власти по защите прав и законных интересов граждан. В первую очередь – помощь гражданам в решении тех проблем, которые невозможно согласовать на муниципальном или региональном уровне. Это реально работающая система, которая гарантирует гражданам реализацию их конституционного права на обращение к любому уровню власти. С 2011 года в приемную поступило более 40 тысяч письменных и устных обращений», — рассказали в пресс-службе главного федерального инспектора по республике.

Ежедневно в приемной президента проводятся личные приемы граждан руководителями федеральных и региональных структур власти, силового блока, а также тематические прямые телефонные линии. Кроме того, специалисты приемной совместно с юристами, сотрудниками региональных министерств и ведомств выезжают по районам и городам Башкортостана. Такие приемы уже доказали свою эффективность. Ежемесячно с гражданами встречается и руководитель приемной, главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин.

В честь юбилейной даты в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие окружного семинара, в рамках которого Игорь Комаров вручил благодарности полномочного представителя президента РФ в ПФО наиболее отличившимся сотрудникам. В их числе и руководитель аппарата приемной в Башкортостане Ольга Гизитдинова. В Уфе от имени Приволжского полпреда его поощрениями были награждены еще трое сотрудников приемной, которые за торжественным мероприятием наблюдали по видеосвязи.